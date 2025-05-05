Кинокритик Екатерина Барабаш находится во Франции. Она сбежала из-под домашнего ареста в России

Кинокритик Екатерина Барабаш, которую в России обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию, сбежала из-под домашнего ареста и находится во Франции. Об этом она сама рассказала на пресс-конференции в штаб-квартире «Репортеров без границ» в Париже, передает корреспондент «Медузы».

По словам журналистки, ее тайно вывезли из России с помощью «Репортеров без границ».

Барабаш рассказала, что две недели скрывалась не в России. Браслет, используемый для контроля за находящимися под домашним арестом, распилили в машине во время отъезда из России.

Она добавила, что не имеет права раскрывать подробности.

Екатерина Барабаш в последнее время сотрудничала с изданием Republic. До этого она работала в «Российской газете», «Независимой газете», Forbes и агентстве «Интерфакс».

В конце февраля Барабаш задержали в Москве, куда она вернулась после Берлинского кинофестиваля. Кинокритику предъявили обвинение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Следствие утверждает, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях Вооруженных сил РФ. Поводом для уголовного дела стали четыре поста Барабаш в фейсбуке. Суд отправил Барабаш под домашний арест, она признала вину.

21 апреля российские госагентства сообщили, что Барабаш объявлена в розыск, поскольку не явилась на заседание Пушкинского городского суда. 30 апреля сын Барабаш Юрий рассказал, что журналистка находится в безопасности.

Читайте также

«Буду писать про твой фильм, но так, чтобы не посадили» Кинокритик Екатерина Барабаш живет в России и открыто выступает против войны. Теперь она под домашним арестом

Читайте также

«Буду писать про твой фильм, но так, чтобы не посадили» Кинокритик Екатерина Барабаш живет в России и открыто выступает против войны. Теперь она под домашним арестом