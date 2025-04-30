«Она сбежала от свиней». Сын кинокритика Екатерины Барабаш сообщил, что она в безопасности
Кинокритик Екатерина Барабаш, которую объявили в розыск по обвинению в распространении «фейков» про армию РФ, находится в безопасности. Об этом сообщил ее сын Юрий Барабаш, проживающий в Киеве.
«Дорогие друзья, Екатерина Барабаш жива и здорова. Она сердечно благодарит всех за поддержку и передает всем свою любовь. На данный момент она не может восстановить доступ к своим аккаунтам, но обязательно свяжется со всеми лично в ближайшее время. Самое главное, что теперь вся опасность позади, и она сбежала от свиней», — написал он по-английски в фейсбуке, приложив к посту фотографию матери.
Екатерина Барабаш — известный кинокритик, дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. В последнее время Барабаш сотрудничала с изданием Republic. До этого она работала в «Российской газете», «Независимой газете», Forbes и агентстве «Интерфакс». В 2016 году Барабаш, по ее словам, уволили из «Интерфакса» за критику российских властей.
25 февраля Барабаш задержали в Москве, куда она вернулась после Берлинале. Ночь она провела в изоляторе временного содержания. Кинокритику предъявили обвинение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Следствие утверждает, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях Вооруженных сил РФ. Поводом для уголовного дела стали четыре поста Барабаш в фейсбуке. В СК заявили, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме. Суд отправил Барабаш под домашний арест. Вслед за этим Минюст РФ объявил Барабаш «иноагентом».
21 апреля российские госагентства сообщили, что Барабаш объявлена в розыск, поскольку не явилась на заседание Пушкинского городского суда. РБК писало, что уголовное дело Барабаш приостановили. Защита кинокритика отказалась от комментариев.