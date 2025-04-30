«Она сбежала от свиней». Сын кинокритика Екатерины Барабаш сообщил, что она в безопасности

Кинокритик Екатерина Барабаш, которую объявили в розыск по обвинению в распространении «фейков» про армию РФ, находится в безопасности. Об этом сообщил ее сын Юрий Барабаш, проживающий в Киеве.

«Дорогие друзья, Екатерина Барабаш жива и здорова. Она сердечно благодарит всех за поддержку и передает всем свою любовь. На данный момент она не может восстановить доступ к своим аккаунтам, но обязательно свяжется со всеми лично в ближайшее время. Самое главное, что теперь вся опасность позади, и она сбежала от свиней», — написал он по-английски в фейсбуке, приложив к посту фотографию матери.

Екатерина Барабаш — известный кинокритик, дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. В последнее время Барабаш сотрудничала с изданием Republic. До этого она работала в «Российской газете», «Независимой газете», Forbes и агентстве «Интерфакс». В 2016 году Барабаш, по ее словам, уволили из «Интерфакса» за критику российских властей.

25 февраля Барабаш задержали в Москве, куда она вернулась после Берлинале. Ночь она провела в изоляторе временного содержания. Кинокритику предъявили обвинение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Следствие утверждает, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях Вооруженных сил РФ. Поводом для уголовного дела стали четыре поста Барабаш в фейсбуке. В СК заявили, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме. Суд отправил Барабаш под домашний арест. Вслед за этим Минюст РФ объявил Барабаш «иноагентом».

21 апреля российские госагентства сообщили, что Барабаш объявлена в розыск, поскольку не явилась на заседание Пушкинского городского суда. РБК писало, что уголовное дело Барабаш приостановили. Защита кинокритика отказалась от комментариев.

Читайте также

«Буду писать про твой фильм, но так, чтобы не посадили» Кинокритик Екатерина Барабаш живет в России и открыто выступает против войны. Теперь она под домашним арестом

Читайте также

«Буду писать про твой фильм, но так, чтобы не посадили» Кинокритик Екатерина Барабаш живет в России и открыто выступает против войны. Теперь она под домашним арестом