В новосибирском селе Козиха, где протестовали против принудительного забоя скота, усыпили всех животных

Семья фермеров Мироненко — последняя среди жителей села Козиха Новосибирской области, кто отказывался добровольно отдать домашний скот на уничтожение — согласилась передать животных на забой местным властям. Об этом в инстаграме рассказала дочь фермеров Дарья Мироненко.

«Ребята, сообщаю вам такую новость: Козиха — все. Мои родители тоже сдались. Очень тяжело об этом говорить, но это правда. Мы никакие не герои, мы обычные люди, которые не смогли», — заявила Мироненко.

В феврале власти Новосибирской области заявили, что выявили случаи заражения пастереллезом у коров. После этого в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот. Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий, а за уничтоженное поголовье скота предлагали мизерные компенсации.

Жители сел Козиха и Новопичугово блокировали дороги в знак протеста против массового забоя скота, другие пытались пробиться к местную администрацию, чтобы встретиться с чиновниками.

20 марта власти Новосибирской области объявляли, что прекращают принудительно изымать скот у фермеров, поскольку «больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет». Однако забой скота продолжился — 23 марта власти изъяли коров у последней семьи в селе Чернокурья. Перед этим владелец фермы Петр Полежаев угрожал сжечь себя.

Читайте также

