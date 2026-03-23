У фермера из Новосибирской области, который угрожал сжечь себя, уничтожили весь скот

Сотрудники силовых и ветеринарных ведомств Новосибирской области уничтожили весь домашний скот фермера из села Чернокурья Петра Полежаева, который угрожал властям самоубийством. Об этом сообщает издание «Люди Байкала» со ссылкой на знакомую семьи Полежаевых Елену Закатило из соседнего села Морозовка.

Ферма Полежаевых оставалась последней в Чернокурьи, где власти еще не умертвили всех коров. 22 марта на ферму уже приезжали силовики, однако тогда Полежаев облил себя бензином и пригрозил, что покончит с собой, если власти начнут уничтожать животных. В итоге «техника развернулась и уехала», рассказывал Полежаев в ролике, который он записал накануне.

По словам Елены Закатило, в понедельник жители Чернокурьи были готовы прийти на подмогу к фермеру и отстоять скот, но Полежаевы «видимо, сдались». Она считает, что на хозяев фермы оказывали давление как родные, так и власти. «Я слышала, как родственники Марины говорили ей — корова не стоит вашей жизни», — сказала Закатило.

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили случаи заражения пастереллезом у коров. После этого в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот. Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий, а за уничтоженное поголовье скота предлагали мизерные компенсации.

Жители нескольких сел блокировали дороги, чтобы к ним не проехала спецтехника; некоторые пытались пробиться в администрацию, чтобы встретиться с чиновниками. Фермера Светлану Панину, у которой власти принудительно забили около 200 голов домашнего скота, 20 марта задержали и доставили на допрос в Центральный РОВД Новосибирска — по делу о предполагаемом поджоге площадки для утилизации скота в селе Новоключи Купинского района. В этот же день власти Новосибирской области заявляли, что изымают скот в последнем хозяйстве — больше случаев заболевания нет.

Читайте также

В России власти массово забивают коров, свиней и коз. И почти никак это не объясняют. Вероятно, дело в ящуре. Насколько он опасен для людей и животных? 3 карточки