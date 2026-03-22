«Если уничтожат мой скот, я остаюсь без средств». Фермер в Новосибирской области облил себя бензином, чтобы не дать уничтожить животных

Фермер Петр Полежаев из Чернокурьи Карасукского района Новосибирской области облил себя бензином, пытаясь остановить уничтожение своего скота, пишут «Осторожно, новости» и «7×7».

Петр Полежаев записал видео, которое опубликовала дочь жителей села Козиха Дарья Мироненко. В ролике фермер рассказывает, что накануне к нему приехала спецтехника, чтобы уничтожить его скот. «Я облил себя бензином, техника развернулась и уехала. Сегодня жду снова», — говорит Полежаев, отмечая, что записывает это видео 22 марта.

Полежаев рассказывает, что занимается хозяйством 35 лет. «Если уничтожат мой скот, я остаюсь без средств к существованию. Мне придется все-таки сжечь себя. У меня все», — говорит фермер в конце видео.

В еще одном видео Полежаев стоит на крыше своего сарая в ожидании спецтехники. По словам Полежаева и его жены, их скот привит и здоров. Никаких документов о том, что скот болен, им не показывали.

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили случаи заражения пастереллезом у коров. После этого в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот. Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий, а за уничтоженное поголовье скота предлагали мизерные компенсации.

Жители нескольких сел начали блокировать дороги, чтобы к ним не проехала спецтехника; некоторые пытались пробиться в администрацию, чтобы встретиться с чиновниками. Фермера Светлану Панину, у которой власти принудительно забили около 200 голов домашнего скота, 20 марта задержали и доставили на допрос в Центральный РОВД Новосибирска — по делу о предполагаемом поджоге площадки для утилизации скота в селе Новоключи Купинского района. В этот же день власти Новосибирской области заявляли, что изымают скот в последнем хозяйстве — больше случаев заболевания нет.

