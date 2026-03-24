Bloomberg: страны Персидского залива отговорили Трампа от ударов по энергетике Ирана

Союзники Вашингтона и страны Персидского залива отговаривали президента США Дональда Трампа от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, союзники предупредили Трампа, что война превратится в катастрофу, если угроза Вашингтона будет реализована. Партнеры США на Ближнем Востоке заявили, что нанесение иранской инфраструктуре долговременного ущерба почти неизбежно приведет к превращению страны в «провалившееся государство» (в публикации Bloomberg приводится термин ) после того, как война закончится.

Bloomberg также связывает решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана желание «успокоить» рынки. Объявленное Трампом решение сразу вызвало снижение цен на нефть.

21 марта Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив в течение двух суток. Если этого не произойдет, то США нанесут удар и уничтожат электростанции Ирана, говорил он. 23 марта президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран «провели очень хорошие и продуктивные переговоры», поэтому он поручил Пентагону отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре. Иран отрицает факт переговоров с США.

По словам Трампа, от американской стороны в переговорах с Ираном участвовали его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Кто участвовал в переговорах от Ирана, Трамп не уточнил, отметив только, что это был «высокопоставленный уважаемый лидер». The Jerusalem Post писала, что переговоры с Вашингтоном ведет спикер парламента Ирана Мохаммадбагер Галибаф. Он это отрицает.

Читайте также

США и Израиль три недели воюют с Ираном. Пока что никто не побеждает Что будет дальше? Наземная операция или переговоры?

Читайте также

