Politico: США рассматривают в качестве нового лидера Ирана спикера парламента

Администрация президента США рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммадбагера Галибафа как потенциального партнера для переговоров и, возможно, даже нового лидера, пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что пока никаких решений по поводу Галибафа не принято. В администрации президента, добавили они, хотят провести «стресс-тестирование нескольких кандидатов».

В этом списке кандидатов, сообщили источники издания, нет сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви. В Белом доме, рассказали собеседники Politico, рассматривают для Ирана «венесуэльский сценарий», когда к власти приходит политик, который пользуется поддержкой в стране и при этом лоялен США. В администрации Трампа не верят, что у Пехлеви будет в Иране какая-то легитимность.

При этом эксперты, пишет Politico, сомневаются, что спикер парламента Ирана, в свою очередь, будет проявлять лояльность к США.

«Галибаф — <…> амбициозный и прагматичный, но в то же время принципиально приверженный сохранению исламистского устройства», — сказал Али Ваэз, старший аналитик по Ирану в Международной кризисной группе. — Это делает его маловероятным кандидатом, чтобы предложить Вашингтону какие-либо значимые уступки».

Мохаммадбагер Галибаф во время ирано-иракской войны служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). В 1999 году был назначен начальником полиции Ирана. В 2005-2017 годах занимал пост мэра Тегерана. С 2020 года занимает пост президента Маджлеса, однопалатного иранского парламента.

The Jerusalem Post писала, что Галибаф участвовал в переговорах с США, после которых Дональд Трамп объявил, что решил отложить на пять дней удары по иранским электростанциям. Иран отрицает сам факт переговоров.

Читайте также

США и Израиль три недели воюют с Ираном. Пока что никто не побеждает Что будет дальше? Наземная операция или переговоры?

Читайте также

