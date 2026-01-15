Сын иранского шаха Реза Пехлеви почти полвека живет в изгнании. Теперь он стал символом протеста Что о нем надо знать? И что он будет делать, если придет к власти?

Реза Пехлеви рядом с иранскими флагами с гербом «Лев и солнце» — это символ шахского режима и иранской оппозиции Thomas Padilla / AP / Scanpix / LETA

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви вот уже почти полвека живет за границей — и претендует на роль лидера оппозиции режиму аятолл. После исламской революции 1979 года он провозгласил себя законным правителем Ирана в изгнании. Он добивался восстановления монархии при поддержке США, Израиля и Саудовской Аравии. Теперь он называет себя борцом за светский демократический Иран. Он заявляет, что готов возглавить страну — но только на переходный период. Рассказываем, что нужно знать о нем.

Когда демонстранты в Иране скандируют имя Резы Пехлеви, они, как правило, имеют в виду не нынешнего оппозиционного лидера, а его деда — основателя шахской династии Пехлеви, царствовавшего с 1925 по 1941 год. Он считается героем войны, объединителем и модернизатором страны, архитектором конституционной монархии (хотя сам Реза-шах правил скорее как автократ). Его вынудили отречься от престола советские и британские войска, вторгшиеся в Иран в ходе Второй мировой войны, чтобы не допустить его союза с нацистской Германией, — и этот эпизод в Иране до сих пор вспоминают как одну из многих обид, причиненных империалистами (на Россию и Великобританию таких обид гораздо больше, чем, скажем, на США).

В последние годы более или менее общий консенсус состоял в том, что монархизм характерен только для некоторой части иранской политической эмиграции — в первую очередь, для большой (более чем полумиллионной) общины иранцев в Лос-Анджелесе. Внутри Ирана Резу Пехлеви в качестве лидера оппозиции и претендента на власть в случае падения исламской республики всерьез не рассматривали.

Однако протесты, начавшиеся в декабре 2025 года, показали, что что-то изменилось. Реза Пехлеви много раз заявлял, что его единственная цель — свергнуть режим аятолл и обеспечить демократический транзит; он не намерен претендовать на власть в новом Иране. И он стал если не лидером, то символом протестов. За неимением альтернатив именно его программа демократического транзита стала, так сказать, революционным сценарием по умолчанию. Прежде такого не было.

Это результат значительных усилий иранской оппозиции в изгнании и ее помощников. В фигуру и программу Пехлеви за последние несколько лет были вложены большие медиаресурсы. Его старательно поддерживал оппозиционный телеканал Iran International, созданный в 2017 году на деньги Саудовской Аравии. В соцсетях шла многолетняя масштабная кампания в поддержку монархии и лично Пехлеви, в которой самое деятельное участие принял Израиль.

Резкое повышение интенсивности протестов в Иране 8-9 января 2026 года связывают с тем, что Пехлеви призвал соотечественников выходить на улицы. 10-11 января он встречался со Стивом Уиткоффом, доверенным спецпосланником президента США Дональда Трампа. Пехлеви когда-то обладал политическим влиянием в Вашингтоне, но потом по большей части его растерял. Теперь, похоже, он снова его набирает.

Кто такой Реза Пехлеви

Реза Пехлеви родился в 1960 году. Его отец, шах Мохаммад Реза, уже без малого 20 лет царствовал в Иране, но по-настоящему правил лишь последние семь. Прежде реальная власть в стране принадлежала Меджлису (парламенту) и правительству. Шахскую автократию установили в результате государственного переворота 1953 года, организованного при поддержке ЦРУ и британской спецслужбы МИ-6. Шах фактически передал контроль над добычей нефти в Иране международному консорциуму во главе с British Petroleum (нынешней BP), а получаемые деньги стал тратить на усиление армии и спецслужб, прославление самого себя и монархии как таковой, а также на модернизационные проекты вроде прокладки новых проспектов в Тегеране и замены базаров супермаркетами.

Шахского сына назвали Резой в честь деда Резы I, основателя династии Пехлеви (царствовал с 1925 по 1941 год). В 1967-м, когда ему было неполных семь лет, его отец принял титул шаханшаха (царя царей, то есть императора) и провозгласил сына шахзаде (наследным принцем). В 1971-м десятилетний Реза участвовал в пышном праздновании 2500-летия иранской монархии. Там присутствовали десятки королей, президентов и премьер-министров со всего мира. Мохаммад Реза сознательно превратил сына в живой символ престижа и великолепия правящей династии.

Шах Мохаммад Реза Пехлеви с женой шахбану Фарах и сыном шахзаде Резой во время празднования 2500-летия иранской монархии в Ширазе в октябре 1971 года David Cairns / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Модель персидского военного корабля времен империи Ахеменидов на фоне Персеполя — древней церемониальной столицы империи. Празднование 2500-летия иранской монархии в октябре 1971 года Rolls Press / Popperfoto / Getty Images

Всего через несколько лет именно это показное великолепие стало одной из причин протестов, в конце концов приведших к революции. В августе 1978-го, когда протесты были уже в разгаре, 17-летний шахзаде Реза в качестве пилота иранских ВВС отправился на обучение в США. С тех пор он на родину не возвращался. Шах Мохаммад Реза, уже смертельно больной, уехал из страны, охваченной революцией, в январе 1979-го. В феврале вернулся из изгнания аятолла Рухолла Хомейни. В марте состоялся референдум, по результатам которого была провозглашена исламская республика.

Мохаммад Реза умер в Каире в июле 1980 года. Официальным главой династии Пехлеви стала его вдова, шахбану Фарах. При шахском дворе в изгнании ходили разговоры о том, чтобы сместить Резу с поста наследника престола и заменить на другого шахского сына, Али Резу. Он был, во-первых, на семь лет младше — это позволяло продлить регентство вдовствующей императрицы. А во-вторых, Али Реза не так прочно ассоциировался с непопулярным отцом.

Но дальше разговоров дело не пошло. 31 октября 1980 года, в день своего 20-летия, Реза провозгласил себя шахом Резой II. США, главный союзник свергнутого шахского режима, прямо отказались признать его законным правителем Ирана в изгнании. Они все еще надеялись наладить отношения с исламской республикой. Тщетно: всего через три дня революционная молодежь взяла штурмом американское посольство в Тегеране и захватила в заложники 66 его сотрудников. «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» (другому важному союзнику шахского режима) стали официальными лозунгами новых иранских властей.

В течение следующих нескольких лет Реза Пехлеви пережил большую политическую эволюцию. Первоначально, живя в Каире в окружении двора в изгнании, он строил планы свержения Хомейни путем государственного переворота и своего триумфального возвращения в Иран. Наибольшую поддержку ему оказывали бизнесмены со связями в спецслужбах и правительствах стран — региональных врагов Ирана: израильтяне Яаков Нимроди и Адольф Швиммер и саудовец Аднан Хашогджи (дядя Джамаля Хашогджи). Также он пользовался поддержкой ЦРУ. Например, однажды в 1986 году спецслужба подменила сигнал иранского телевидения — и передала в эфир 11-минутное обращение Резы, в котором он обещал вернуться. Но чем дальше, тем больше было очевидно, что подобные акции и заговоры бесполезны: режим аятолл прочно укоренился в Иране, и для его свержения нужна была новая народная революция.

Круг общения Резы расширился: в нем появились люди, которые, хоть и бежали из исламской республики, вовсе не мечтали о возвращении монархии, и даже те, кто бежал не от аятолл, а еще от его отца и от шахской тайной полиции. Пожив в разных странах, Реза к концу 1980-х осел в США — и постепенно превратился в правозащитника, проповедника идей секуляризма, демократии и либерализма и завсегдатая конференций западных неоконсерваторов — сторонников принципа активного (в том числе силового) продвижения этих идей по всему миру.

Что предлагает Реза Пехлеви

Пехлеви стал одним из важнейших деятелей иранской оппозиции в изгнании. Ключевые слова — «один из». Пехлеви, наверное, самый известный в мире иранский оппозиционер. Но существует множество других оппозиционных организаций в изгнании: либеральных, левых, правых — и это не говоря о движениях курдов, белуджей, азербайджанцев и других этнических меньшинств, которые тоже зачастую полностью или частично базируются за границей.

В 2013 году Пехлеви попытался собрать все эти организации в единую коалицию. Он создал и возглавил Национальный совет Ирана со штаб-квартирой в Париже. Его политическая платформа проста и достаточно широка, чтобы под нею подписались люди очень разных взглядов:

территориальная целостность Ирана

равенство всех граждан и защита прав человека

отделение религии от государства

право иранского народа определять будущую демократическую форму правления.

Что касается последнего пункта, Пехлеви не раз заявлял, что лично он выступает против монархии, пусть даже конституционной, и предпочел бы демократическую республику. Он перестал называть себя шахом Резой II, хотя официально от этого титула не отказывался, и постоянно подчеркивает, что не намерен претендовать на власть в новом Иране.

План Национального совета состоит в том, чтобы после свержения режима аятолл организовать демократические выборы в учредительное собрание — и предоставить ему полномочия определить форму правления и выработать конституцию. Пехлеви и его соратники готовы сформировать переходную администрацию, которая обеспечит проведение таких выборов и как можно скорее передаст власть учредительному собранию.

По крайней мере, такова официальная позиция. За кулисами идет напряженная борьба: есть сторонники демократической республики, конституционной монархии и даже самодержавия. Впрочем, это борьба в диаспоре. Решения, от которых зависит ее исход, принимаются в двух местах — в Тегеране и Вашингтоне.

Тамид Айеф