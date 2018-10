В убийстве саудовского журналиста заподозрили людей из окружения принца. Один из них уже погиб в автомобильной аварии

Турецкие полицейские после обыска в доме консула Саудовской Аравии в Стамбуле, 18 октября 2018 года Ozan Kose / AFP / Scanpix / LETA

Газета The New York Times и турецкое издание Yeni Safak опубликовали результаты расследования обстоятельств гибели саудовского журналиста The Washington Post . Они пришли к выводу, что журналист был убит через несколько минут после того, как 2 октября вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, сделанные во время убийства. Эти записи получила турецкая разведка, об их содержании рассказали неназванные турецкие чиновники.

Агенты саудовских спецслужб начали избивать и пытать Хашогджи, когда он вошел в кабинет консула Мухаммеда аль-Отайби, сообщил источник The New York Times. Yeni Safak утверждает, что журналисту отрезали пальцы, затем его обезглавили, а тело расчленили.

Во время пыток в кабинете присутствовал консул. Он сказал убийцам: «Сделайте это снаружи. Вы создадите мне проблемы». Один из агентов ответил: «Если вы хотите жить, когда вернетесь в Аравию, заткнитесь». Судебный врач, находившийся в кабинете, предложил всем присутствовавшим послушать музыку, и сам вставил в уши наушники. По словам источника The New York Times, врач объяснил, что таким образом снимает напряжение во время работы. Yeni Safak уточняет, что он слушал музыку, когда расчленял тело журналиста. Перед этим, по информации турецкой газеты, журналисту ввели неизвестное вещество, и он перестал кричать.

О существовании аудиозаписей, подтверждающих, что Хашогджи убили в консульстве, ранее сообщала газета The Washington Post. Турция отказалась опубликовать их, опасаясь обвинений в слежке за иностранцами. По словам источников Reuters, США и другие союзники Турции пока не получили эти доказательства. Дональд Трамп говорил, что американские власти попросили Турцию передать записи, «если они существуют».

В убийстве подозревают людей из окружения принца

В день исчезновения Джамаля Хашогджи в Стамбул прилетели 15 подданных Саудовской Аравии, которые поселились в отеле рядом с консульством. По информации турецких следователей, они убили Хашогджи, закопали его останки в саду консула Саудовской Аравии, после чего покинули Турцию.

Yeni Safak приводит имя судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в убийстве журналиста, — это Салах Мухаммед аль-Тубаиги. The New York Times пишет, что он занимает руководящие должности в министерстве внутренних дел и медицинских учреждениях Саудовской Аравии. Аль-Тубаиги и еще как минимум четверо подозреваемых связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Среди них его предполагаемый телохранитель — полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб.

Турецкая газета Sabah опубликовала фотографии, на которых, по ее утверждению, снято, как Мутреб в компании нескольких человек 2 октября входит в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он приехал в 9:55 утра, за три часа до того, как в консульство пришел Хашогджи. В 16:53 камеры наблюдения сняли Мутреба возле дома консула, а в 17:15 он с большим чемоданом покинул отель. В 17:58 его видели в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Из 15 подозреваемых как минимум девять работали в правительстве, службах безопасности, военных структурах и министерствах Саудовской Аравии, пишет The New York Times. Базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye утверждает, что не менее семи из 15 подозреваемых состоят в службе безопасности принца и регулярно сопровождают его в зарубежных поездках.

Один из подозреваемых в убийстве журналиста — 31-летний лейтенант королевских ВВС Саудовской Аравии Машаль Саад аль-Бостани — погиб в автомобильной аварии в Эр-Рияде, сообщает Yeni Safak со ссылкой на источники. При каких обстоятельствах произошла авария, не уточняется. Какую именно роль аль-Бостани сыграл в операции спецслужб, также неизвестно.

В Стамбуле прошли обыски в саудовском консульстве и резиденции консула

17 октября, спустя более чем две недели после исчезновения Джамаля Хашогджи, турецкие следователи обыскали резиденцию консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Консул и его семья уехали из Турции незадолго до обыска.

Reuters сообщает, что следователи осмотрели крышу здания, гараж и автомобили. Кроме того, они запустили беспилотный летательный аппарат над районом, где находится резиденция. Репортер телеканала «Аль-Джазира» сообщил, что следователи провели раскопки в саду, где предположительно похоронены останки убитого журналиста. После многочасового обыска они забрали с собой несколько коробок и сумок.

Обыски также прошли в здании консульства, причем дважды за неделю. Следователи нашли отпечатки пальцев шести из 15 подозреваемых и другие «важные образцы», сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. Идет ли речь об образцах крови или ДНК, не уточняется. Отпечатки обнаружили в той части консульства, где, по версии следствия, убили журналиста.

The Washington Post опубликовала последнюю колонку убитого журналиста

Газета The Washington Post 17 октября опубликовала последнюю колонку Джамаля Хашогджи, которую он написал перед своим исчезновением. Помощник и переводчик журналиста передал ее газете на следующий день после того, как Хашогджи пропал, рассказала редактор колонки Карен Аттия. Она отметила, что публикацию отложили в надежде, что Хашогджи будет найден живым и они вместе отредактируют текст. «Теперь я должна признать, что этого не произойдет», — написала она.

В своей колонке Хашогджи отмечает, что в арабских СМИ становится все меньше свободы, а журналисты замалчивают проблемы, в том числе аресты своих коллег. По его словам, журналисты надеялись, что с помощью интернета избавятся от цензуры и контроля со стороны государства, однако арабские правительства блокируют интернет. «Арабский мир сталкивается со своей собственной версией железного занавеса, навязанного не внешними структурами, а внутренними силами, борющимися за власть», — говорится в колонке.

Александр Бакланов