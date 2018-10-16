Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Консул Саудовской Аравии уехал из Турции. В его резиденции пройдет обыск по делу об исчезновении журналиста

Associated Press
15:49, 16 октября 2018
Требует подтверждения

Консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммад аль-Отайби покинул страну после объявления о том, что в его резиденции устроят обыск по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашогджи.

Дипломата могли вызвать в Саудовскую Аравию для консультаций, пишет издание Hurriyet со ссылкой на источники.

Согласно сообщениям турецких и американских СМИ, Джамаль Хашогджи мог быть убит на территории консульства Саудовской Аравии, а его останки могли похоронить у резиденции консула. 16 октября обыск прошел в здании консульства; по утверждению турецких властей, в результате были найдены улики, в частности, следы свежей краски.
По неподтвержденным данным, Саудовская Аравия собирается признать факт гибели Хашогджи в результате несанкционированной Эр-Риядом операции.

Исчезновение Джамаля Хашогджи

новости

Мединский назвал рэп русским искусством, а Маяковского — первым рэпером. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты