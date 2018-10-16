Консул Саудовской Аравии уехал из Турции. В его резиденции пройдет обыск по делу об исчезновении журналиста

Консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммад аль-Отайби покинул страну после объявления о том, что в его резиденции устроят обыск по делу об .

Дипломата могли вызвать в Саудовскую Аравию для консультаций, пишет издание Hurriyet со ссылкой на источники.