Консул Саудовской Аравии уехал из Турции. В его резиденции пройдет обыск по делу об исчезновении журналиста
Консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммад аль-Отайби покинул страну после объявления о том, что в его резиденции устроят обыск по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашогджи.
Дипломата могли вызвать в Саудовскую Аравию для консультаций, пишет издание Hurriyet со ссылкой на источники.
Согласно сообщениям турецких и американских СМИ, Джамаль Хашогджи мог быть убит на территории консульства Саудовской Аравии, а его останки могли похоронить у резиденции консула. 16 октября обыск прошел в здании консульства; по утверждению турецких властей, в результате были найдены улики, в частности, следы свежей краски.
По неподтвержденным данным, Саудовская Аравия собирается признать факт гибели Хашогджи в результате несанкционированной Эр-Риядом операции.