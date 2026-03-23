Иран разместил на ракете фото премьер-министра Испании, выступившего против войны

Иран поместил на одну из своих ракет фото премьер-министра Испании Педро Санчеса, не поддержавшего войну, и слова благодарности. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, публикуя фото.

«Разумеется, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр», — написано на ракетах на двух языках: английском и фарси.

На еще одном фото, распространенном Tasnim в телеграме, показана ракета, на которую помещен снимок с акции протеста в столице Великобритании после удара по школе для девочек в Иране, и надпись: «Спасибо тем, кто в Лондоне выражал сострадание последствиям военных преступлений Трампа».

Пост с фотографиями в телеграме Tasnim сопровождает надпись: «Ракеты, которые вскоре будут выпущены по оккупированным территориям».

Испания в начале марта не разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп пригрозил в ответ на это разорвать торговые связи с Испанией. После чего испанский премьер Педро Санчес выступил с обращением, в котором, в частности, заявил: «Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира, из страха перед чьей-либо местью».

Читайте также

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать

Читайте также

