«Нет войне». Испания ответила Трампу, пригрозившему разорвать с ней торговлю

Испанский премьер-министр Педро Санчес выступил с заявлением после того, как Трамп пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией, отказавшейся предоставить свои базы для ударов по Ирану.

Позиция правительства Испании в этой ситуации ясна и последовательна. Это та же позиция, которую мы занимали в отношении Украины и Газы. Во-первых, нет — нарушению международного права, которое защищает нас всех, и особенно самых беззащитных — гражданское население. Во-вторых, нет — признанию того, что мир может решать свои проблемы только с помощью конфликтов и бомб. И, наконец, нет — повторению ошибок прошлого. В конечном счете, позиция правительства Испании выражается в словах: «Нет войне».

В своей речи Санчес отметил, что «мир уже проходил через это раньше», напомнив, как 23 года назад другая администрация США втянула Испанию в войну в Ираке, которая «вызвала самую большую волну нестабильности на континенте со времен падения Берлинской стены».

«Вопрос не в том, поддерживаем ли мы аятолл. Никто их не поддерживает. Вопрос в том, стоим ли мы на стороне международного права и, следовательно, мира. Испанские граждане всегда осуждали диктатуру Саддама Хусейна в Ираке, но это не означало поддержки войны в Ираке», — добавил Санчес.

Он заверил, что делает ставку на дипломатию. «Кто-то скажет, что это наивно. Наивно думать, что насилие — это решение. Или думать, что слепое и рабское следование за кем-то — это лидерство. Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира, из страха перед чьей-либо местью», — сказал премьер Испании. Имени Трампа при этом он не назвал.

Накануне Трамп заявил, что США собираются полностью разорвать торговые отношения с Испанией после того, как страна не разрешила использовать свои базы для ударов по Ирану. Он также припомнил, что Мадрид отказался нарастить военные расходы до 5% ВВП. «Они хотели оставить 2%, и при этом они даже 2% не платят», — сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

