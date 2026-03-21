Трамп заявил, что США близки к достижению своих целей в войне против Ирана

Соединенные Штаты близки к достижению своих целей в войне против Ирана и обдумывают «сворачивание» военной кампании, сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

Среди целей военной операции, по словам Трампа, полное уничтожение ракетного потенциала и оборонно-промышленной базы Ирана, а также ликвидация ВМС и ВВС Ирана, включая средства ПВО.

Кроме того, заявил Трамп, необходимо добиться того, чтобы Иран никогда не приблизился к получению ядерного оружия. Еще одной целью войны против Ирана, сообщил президент США, является «защита на самом высоком уровне наших ближневосточных союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и других».

Трамп также добавил, что безопасность в Ормузском проливе должны будут обеспечивать страны, которые его используют. «Мы поможем этим странам, — написал он, — но в этом не должно быть необходимости, как только угроза со стороны Ирана будет устранена».

США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Иран в ответ атакует страны-союзники США в Персидском заливе, нанося удары, в числе прочего, по топливно-энергетической инфраструктуре. Из-за войны закрыто движение судов по Ормузскому каналу, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти. Мировые цены на нефть и газ резко выросли.

Ожидается, что в ближайшее время США направят новые силы для войны на Ближнем Востоке. По данным Axios, администрация президента США разрабатывает план оккупации или морской блокады иранского острова Харг в Персидском заливе.

Читайте также

Читайте также

