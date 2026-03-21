Forbes: чиновников в России обяжут пользоваться в рабочих целях только мессенджером Mах

Российские чиновники будут обязаны пользоваться мессенджером Mах при исполнении должностных обязанностей, а также для «информирования граждан». Соответствующие поправки включены в новую версии второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, с которой ознакомился Forbes.

Пользоваться другими мессенджерами в рабочих целях, следует из документа, чиновники смогут только для «информирования граждан о работе госорганов» или обращений через государственные информсистемы.

Источник, близкий к Минцифры, сказал Forbes, что, по его мнению, чиновники просто не будут выполнять требование об использовании исключительно мессенджера Mах. Тем более, отметил он, что никакой ответственности за это не предусмотрено, «по крайней мере, на данный момент».

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы». Оно обходит блокировки и работает без VPN. Это бесплатно и безопасно.

Второй пакет мер по борьбе с онлайн- и телефонным мошенничеством был принят Госдумой в первом чтении 10 февраля. В него, в частности, включен пункт об использовании мессенджера Mах для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».

Российские чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний, рассказывали источники издания Faridaily, не доверяют национальному мессенджеру Max, для его использования некоторые из них покупают новые сим-карты и смартфоны.

Max позиционируется как национальный мессенджер России. Развернута масштабная кампания, цель которой — перевод российских пользователей на Max с иностранных сервисов, включая телеграм и вотсап. В Max, в частности, переводят домовые и школьные чаты по всей России.

Что делать

Мне приходится пользоваться мессенджером Max, но устанавливать его на телефон не хочется. Есть ли выход, кроме покупки отдельного устройства? Есть! Не полностью безопасный — но с одним значимым плюсом 3 карточки