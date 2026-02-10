Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством прошел первое чтение. В России ограничат число банковских карт на человека и запретят международные входящие звонки без согласия абонента

Госдума в первом чтении приняла законопроект, в котором содержится второй пакет мер по борьбе с онлайн- и телефонным мошенничеством. Документ разработало правительство РФ, он содержит около 20 инициатив. Среди них:

Один человек не сможет оформлять больше 20 банковских карт в целом и больше пяти карт в одном банке.

Операторы связи будут обязаны маркировать международные звонки.

Вводятся «детские» сим-карты для защиты несовершеннолетних от мошенников и вредоносного контента.

Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно будет несколькими способами: при личном посещении МФЦ, через мессенджер Max, приложения и сайты банков, а также при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Звонки с иностранных номеров с 1 сентября 2026 года будут блокировать, если абонент не дал согласие на получение таких вызовов.

При ввозе мобильных устройств в РФ каждое из них будет получать «уникальный 15-значный паспортный номер», IMEI-номер, с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет. Эти идентификаторы соберут в одну базу.

И что это значит? Власти России хотят создать единую базу идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Что это такое и чем сбор этих данных грозит пользователям?

Минцифры РФ, которое разработало этот пакет инициатив, ранее допустило, что запрет на международные входящие звонки смягчат ко второму чтению. На замену автоматической блокировке рассматривается возможность введения самозапрета на международные звонки. Это значит, что пользователь сам сможет активировать ограничения по аналогии с действующим самозапретом на выдачу кредитов или оформление сим-карт.

Первый пакет мер против мошенничества в России приняли в первой половине 2025 года. С июня действует закон, предусматривающий около 30 правил, среди них — возможность для пользователей отказаться от получения СМС-сообщений или нежелательных звонков.

В рамках борьбы с мошенничеством банки также могут блокировать карты и счета клиентов. В первые недели 2026 года, как сообщал «Коммерсант», банки применяли такие меры 2-3 миллиона раз. Это почти в 10 раз больше, чем в среднем за месяц в 2025 году.

Борьбой с мошенничеством власти России также объясняли запрет на голосовые и видеозвонки в самых популярных мессенджерах — в вотсапе и телеграме.

Больше о новых ограничениях

Под предлогом борьбы с мошенниками власти уже лишили россиян звонков в мессенджерах и криминализовали передачу симок. Но на этом закручивание гаек не остановится Каких ограничений ждать от новых инициатив Минцифры?

Больше о новых ограничениях

Под предлогом борьбы с мошенниками власти уже лишили россиян звонков в мессенджерах и криминализовали передачу симок. Но на этом закручивание гаек не остановится Каких ограничений ждать от новых инициатив Минцифры?