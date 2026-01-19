За первые недели 2026 года российские банки в рамках борьбы с мошенничеством 2-3 миллиона раз применяли временные блокировки карт и счетов клиентов — физических лиц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Информзащиты».

Это почти в 10 раз больше, чем в среднем за месяц в прошлом году. В ноябре 2025 года директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров говорил, что крупнейшие банки в совокупности ежемесячно временно блокируют около 330 тысяч переводов. Данных о блокировках в 2026 году ЦБ пока не предоставил.

Издание отмечает, что за неполные три недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. При этом, как отмечается, банки стали блокировать и покупки на маркетплейсах.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают резкий рост числа блокировок в первую очередь с резким расширением ЦБ критериев подозрительных операций в рамках федерального закона № 161 «О национальной платежной системе». Процедура снятия блокировок, введенных по 161-ФЗ, может занимать несколько недель, в течение которых возможности использования безналичных средств у клиентов серьезно ограничены.

Представители банков, с которыми пообщалось издание, признали рост числа блокировок, но подчеркнули, что такие меры нужны для защиты клиентов от мошенников. «Большинство превентивных блокировок по легитимным операциям мы снимаем в кратчайшие сроки… и ведем диалог с регулятором для отстройки максимально сбалансированной системы защиты», — заявил руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров.

Обновленный список признаков мошенничества при переводах, подготовленный ЦБ, вступил в силу с 1 января 2026 года. Под подозрения, в частности, попали крупные переводы самому себе по СБП (Система быстрых платежей) и снятие крупных сумм в банкоматах.

