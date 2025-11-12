Банк России будет считать крупные банковские переводы самому себе признаком мошенничества

Центробанк собирается включить крупные переводы самому себе по СБП (Система быстрых платежей) в обновленный перечень мошеннических признаков, сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

По его словам, мошенники стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках. Банки, как пояснил Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический — например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.

Теперь ЦБ решил обновить список, поскольку у мошенников появились новые способы обмана, сказал Уваров. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ опубликует в «ближайшее время», добавил он.

Телефонное мошенничество стало массовым явлением в России — особенно после 2022 года. Мошенники вынуждают людей переводить или передавать им крупные суммы денег, зачастую шантажируя и угрожая якобы возбужденными уголовными делами за переводы ВСУ или о госизмене. В июне 2025 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что жертвами телефонных мошенников ежедневно становятся 70 тысяч человек. Борьба с телефонным мошенничеством стала для российских властей поводом ужесточить законодательства в цифровой сфере.

