Faridaily: российские чиновники не доверяют мессенджеру Max. Они покупают для него отдельные телефоны и сим-карты

Российские чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний не доверяют национальному мессенджеру Max, для его использования некоторые из них покупают новые сим-карты и смартфоны. Об этом изданию Faridaily рассказали около десяти собеседников во власти и госкомпаниях.

По словам собеседника, близкого к правительству, «все считают, если ты установил себе на телефон Max, то это все равно что ты отнес его в ФСБ».

Часть чиновников регистрируются в Max со своих обычных номеров, но покупают для этого новые телефоны. Другие же не синхронизируют контакты со своих личных смартфонов с устройствами, купленными под Max. Они используют такие телефоны как рабочие — для общения с коллегами.

«Никто не хочет уходить из телеграма. Все надеются, что Дуров что-нибудь придумает для обхода блокировок или проблема как-то рассосется сама», — сказал источник в одном из федеральных ведомств. По его словам, с начальником и своей командой он до сих пор общается в телеграме.

Faridaily также обращает внимание, что в Max пока не зарегистрировался по своему многолетнему рабочему номеру и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в месседжере уже зарегистрировались представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.

В середине марта телеграм практически перестал работать в России — как мобильное приложение, так и десктопная версия. Пользователи жалуются, что не могут ни посмотреть сообщения, ни загрузить фото и видео. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что блокировка мессенджера (которая, по слухам, ожидалась с 1 апреля) уже началась.

По слухам, телеграм собирались заблокировать в России через две недели. Теперь кажется, что блокировка уже начинается. Число жалоб на сбои растет Главное о том, что происходит

