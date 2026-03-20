В Telegram резко вырос объем рекламы на фоне угрозы окончательной блокировки мессенджера

После 10 февраля, когда Роскомнадзор объявил, что продолжит вводить ограничения против Telegram, количество рекламных публикаций в мессенджере начало резко расти. Об этом говорится в исследовании сервиса закупки рекламы в телеграм-каналах CloudBuying, пишет «Коммерсант».

Число публикаций выросло на 15–20% в сравнении с началом года и примерно на 50% к аналогичному периоду 2025 года. С 10 февраля в сутки появлялось 50–52 тысячи рекламных постов. В январе и начале февраля нынешнего года рекламная активность в мессенджере оставалась стабильной: ежедневно выходило от 30 до 45 тысяч публикаций.

Максимум был зафиксирован 12 февраля — тогда в Telegram вышло 51,8 тысячи рекламных постов, которые суммарно собрали около 163 миллионов просмотров. В начале марта количество постов снизилось до 44–45 тысяч в сутки.

«Рынок получил сигнал о возможных ограничениях, что спровоцировало краткосрочный ажиотажный спрос: рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте, пока такая возможность сохраняется», — заявил коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев.

Президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова заявила, что «часть брендов стала быстрее принимать решения по размещениям [рекламы], а также сдвигать интеграции на более ранние даты, чтобы минимизировать риски срыва кампаний». «Это особенно заметно в проектах с фиксированными дедлайнами и у крупных рекламодателей. При этом речь скорее о краткосрочной реакции рынка на неопределенность, чем о системном росте спроса», — добавила она.

10 февраля Роскомнадзор объявил, что «продолжит вводить последовательные ограничения» против мессенджера Telegram, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

РБК и The Bell со ссылкой на источники писали, что в начале апреля в России планируют окончательно заблокировать телеграм. С начала марта в РФ начало расти количество жалоб на работу мессенджера. 17 марта «Коммерсант» писал, что начиная с выходных 14–15 марта скорость работы Telegram значительно снизилась. К 17 марту доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%.

В телеграме вся ваша жизнь и страшно потерять к ней доступ? Есть хорошие новости: можно выкачать его целиком Инструкция на черный день — о том, как это сделать