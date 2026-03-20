В Еврокомиссии заявили, что не планируют пересматривать сроки отказа от российского газа

Евросоюз будет придерживаться своих планов полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2026 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Financial Times.

«У нас есть четкие цели, и мы их придерживаемся. Мы идем по правильному пути в средне- и долгосрочной перспективе, и наши цели очень ясны», — заявила глава Еврокомиссии.

Так она ответила на вопрос, не планирует ли Евросоюз изменить свое решение о полном отказе от российского СПГ в связи с войной на Ближнем Востоке и ростом цен на газ.

После того, как Израиль атаковал крупнейшее в мире газовое месторождение Южный Парс, Иран начал наносить удары по нефтегазовым объектам в соседних странах. На этом фоне цены на газ в Европе выросли на 30%.

Страны Евросоюза договорились, что полностью откажутся от российского газа к началу 2027 года. Запреты на покупку СПГ по краткосрочным контрактам вступают в силу с 25 апреля, полное эмбарго — с января 2027 года. После начала войны на Ближнем Востоке Урсула фон дер Ляйен говорила, что возврат ЕС к закупкам российского газа был бы «стратегической ошибкой».

Согласно данным Eurostat, сейчас Россия обеспечивает около 16% европейского импорта СПГ и около 13% совокупных поставок газа в ЕС. Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского СПГ.

