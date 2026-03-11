Глава Еврокомиссии назвала «стратегической ошибкой» возможный возврат к закупкам российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возврат ЕС к закупкам российского газа был бы «стратегической ошибкой».

В условиях текущего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российским ископаемым видам топлива. Это было бы стратегической ошибкой.

По мнению фон дер Ляйен, такие действия сделают Евросоюз «более слабым». Она отметила, что Брюссель готовит другие варианты борьбы с ростом цен на энергоносители, в том числе субсидирование цен на газ.

Евросоюз начал отказываться от топлива из РФ из-за российско-украинской войны. В 2021 году доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%, к 2025 она упала до 15%. К концу 2027 года страны сообщества будут обязаны полностью прекратить поставки.

Президент РФ Владимир Путин 9 марта заявил, что Москва готова возобновить «лишенное политической конъюнктуры» сотрудничество в сфере поставок энергоносителей, если этого захочет Евросоюз.

Разговоры о возврате в ЕС российского газа начались на фоне новой войны на Ближнем Востоке, которая поставила под угрозу поставки из этого региона.

