РЖД сокращает центральный аппарат на 15%

Государственная компания «Российские железные дороги» сократит 15% своего центрального аппарата — под увольнения попадут шесть тысяч сотрудников.

«Мы провели анализ структуры, функций, и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тыс. человек. Мы это делаем регулярно, меньше или больше», — заявил в интервью «Интерфаксу» гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, РЖД также ведет оптимизацию по технологическим направлениям, сокращению затрат, расходов на электроэнергию и дизельное топливо.

Белозеров заявил, что в 2026 году компания планирует за счет этого сэкономить 74 миллиарда рублей.

Чистый долг РЖД составляет 3,3 триллиона рублей, рассказал гендиректор компании.

Как ранее писали СМИ, летом-осенью 2025 года РЖД стала заставлять сотрудников своего центрального офиса брать три дополнительных выходных дня в месяц за свой счет, помимо праздничных и нерабочих дней. Таким образом в компании пытались избежать сокращений на фоне затяжного кризиса.