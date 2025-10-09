Reuters: крупнейшие российские промышленные компании отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска, вводят сокращенную рабочую неделю и сокращают штат

Крупные промышленные компании России переводят сотрудников на неполную рабочую неделю, отправляют в неоплачиваемые отпуска или увольняют, пишет Reuters. Попытки сократить расходы за счет персонала, указывает агентство, зафиксированы во многих отраслях — от железных дорог и автоконцернов, до металлургии, добычи алмазов и производства цемента.

Так, сообщили источники агентства, ОАО РЖД попросила сотрудников своего центрального офиса брать три дополнительных выходных дня в месяц за свой счет, помимо праздничных и нерабочих дней.

Автоконцерны ГАЗ, ВАЗ и КамАЗ, как и анонсировалось, перешли на четырехдневную рабочую неделю. ГАЗ перестал работать в таком графике с октября, остальные автопроизводители сохраняют четырехдневную неделю. С октября на четырехдневную неделю перешел крупнейший производитель цемента «Цемрос».

Производитель алмазов «Алроса» урезал зарплатный фонд на 10% для сотрудников, не связанных с добычей, и приостановил весной и летом работы на менее прибыльных месторождениях. В компании заявили Reuters, что стремится минимизировать увольнения, не уточнив, сколько людей все же попало под сокращения. Группа компаний «Свеза» из-за отсутствия спроса закрыла Тюменский фанерный комбинат, без работы остались более 300 человек.

В металлургической промышленности, заявил источник агентства в отрасли «происходит тихое сокращение». Крупнейшие предприятия еще не перешли к четырехдневной неделе, по словам источника, почти все металлообрабатывающие заводы сокращали вспомогательный персонал. По словам собеседника агентства, в отрасли слишком много сотрудников для нынешней ситуации, но она хотела избежать массовых увольнений.

Экономисты, отмечает агентство, среди факторов, оказывающих негативное влияние на российскую экономику, указывают высокую ключевую ставку, сильный рубль, падение внутреннего спроса, снижение экспорта из-за санкций и дешевый китайский импорт. Все это, указывают авторы публикации, свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулась российская экономика во время продолжающейся войны.

