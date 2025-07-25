КамАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке. Он связан в том числе с высокой ключевой ставкой

С августа два российских автопроизводителя, КамАЗ и Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде (ГАЗ), планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за ситуации на автомобильном рынке. Возможность введения сокращенного рабочего графика к осени также рассматривает АвтоВАЗ.

Горьковский автозавод объявил о переходе на четырехдневный режим работы 24 июля, пояснив, что это «поможет сохранить рабочие места и наладить объем производства соответственно спросу». В комментарии компании говорится, что в условиях высокой ставки Центробанка падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов.

В заявлении КамАЗа, опубликованном 25 июля, говорится, что рынок грузовиков массой свыше 14 тонн по итогам полугодия сократился почти на 60%. Причинами спада КамАЗ называет «недальновидную политику» иностранных импортеров, которые ввезли в 2024 году избыточное количество техники; и денежно-кредитную политику ЦБ — из-за нее транспортные компании не могут приобрести новую технику в счет кредитов, а также вынуждены возвращать взятую в прошлом году в лизинг технику лизингодателям. При этом продажи самого КамАЗа сократились менее чем на 30%, уточняет компания.

Ожидать роста продаж выпущенной в 2025 году техники, как поясняет КамАЗ, «не приходится», и в этой ситуации российские производители «вынуждены предпринимать экстраординарные меры», к числу которых относится введение сокращенной рабочей недели. В КамАЗ она будет введена с 1 августа.

О возможном переходе на четырехдневную неделю ранее также сообщил АвтоВАЗ. Компания рассмотрит такую возможность осенью из-за «общих тенденций» на российском автомобильном рынке. Речь, как пояснили в пресс-службе, идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам.