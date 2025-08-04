РБК: сотрудников РЖД отправили на неоплачиваемые выходные, чтобы избежать сокращений

Руководящие сотрудники РЖД с июля начали брать по два дополнительных выходных в месяц за свой счет, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании.

По их словам, эта мера касается только управленческого штата — центрального аппарата РЖД и управлений дорог — и никак не затрагивает рабочих производственных профессий.

«Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации», — заявил один из источников РБК.

Другой собеседник обращает внимание, что «в последнее время РЖД сталкиваются с существенным непредъявлением грузов» — то есть ситуацией, когда груз подтвержден клиентом к отправке, но фактически не предоставлен.

В пресс-службе РЖД от комментариев журналистам отказались.

По итогам первой половины 2025 года погрузка на железнодорожные сети сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 554,5 миллиона тонн, пишет РБК. Чистая прибыль РЖД по итогам первого полугодия 2025-го сократилась на 95% — до 2,7 миллиарда рублей. Годом ранее она составляла 13,9 миллиарда рублей, а в 2023-м — 118,3 миллиарда рублей.