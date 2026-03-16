В России режут и федеральный, и региональные бюджеты. Даже в Москве сокращают чиновников На что еще готов Кремль, чтобы продолжать войну?

54 минуты
В конце 2025-го «Медуза» выпустила большой текст о состоянии российской экономики, война для которой за четыре года полномасштабной войны с Украиной превратилась в раковую опухоль. Среди нескольких негативных тенденций мы тогда отмечали рекордный бюджетный дефицит, из-за которого резервы истощаются, а госдолг растет. Пару месяцев спустя стало известно, что с рекордным дефицитом закрылись и региональные бюджеты. А Минфин теперь готовится порезать госрасходы на 10%, чтобы темпы роста дефицита не увеличивались. Что происходит с российским бюджетом? Насколько фатален этот рекордный дефицит? На чем государство сэкономит в первую очередь? И спасут ли российскую экономику высокие цены на нефть из-за войны Израиля и США с Ираном? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин говорит об этом с Александрой Прокопенко — научной сотрудницей Берлинского центра Карнеги, автором книги «Соучастники. Почему российская элита выбрала войну».
