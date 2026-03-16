Актер и режиссер Шон Пенн пропустил церемонию Американской киноакадемии, где ему присудили , из-за того, что поехал в Украину.

В ночь на 16 марта на 98-й церемонии вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе Пенн победил в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Награду вместо него принял прошлогодний лауреат Киран Калкин, который заявил, что Пенн «не смог или не захотел присутствовать» на церемонии.

Как выяснилось, в это время актер направлялся в Украину. Вечером 16 марта Шона Пенна принял в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь дальше с нашей страной и нашим народом», — написал Зеленский в телеграме, опубликовав совместную фотографию с актером.

Шон Пенн оказался в Украине в первый день полномасштабного российского вторжения. В итоге он снял документальный фильм «Суперсила» о российско-украинской войне и Владимире Зеленском. В 2022 году Пенн подарил один из своих «Оскаров» украинскому президенту, а также призывал бойкотировать церемонию Американской академии, если на ней не дадут выступить Зеленскому. В Украине Пенну вручили государственный орден «За заслуги» III степени.

Итоги «Оскара»-2026

Одна битва точно выиграна Антон Долин — о результатах «Оскара» 2026 года и триумфе Пола Томаса Андерсона

