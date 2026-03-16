«Это не наша война». Министр обороны Германии отверг призыв Трампа отправить военные корабли в Ормузский пролив
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не будет по призыву Дональда Трампа отправлять военные корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Его слова приводит Tagesschau.
«Это не наша война, не мы ее начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого завершения [войны], но дополнительные военные корабли в регионе, конечно, не помогут», — заявил Писториус.
Он подчеркнул, что США и Израиль «выбрали этот путь».
«Мы критиковали это очень умеренно. Но следующий шаг теперь грозит втянуть нас в этот конфликт», — добавил министр.
По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отказывается отправлять военные корабли в Ормузский пролив по призыву Трампа. Военные корабли, как писало издание, не готовы отправлять Франция и Южная Корея.
14 марта Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы проход судов по нему был безопасен.