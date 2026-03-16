«Это не наша война». Министр обороны Германии отверг призыв Трампа отправить военные корабли в Ормузский пролив

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не будет по призыву Дональда Трампа отправлять военные корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Его слова приводит Tagesschau.

«Это не наша война, не мы ее начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого завершения [войны], но дополнительные военные корабли в регионе, конечно, не помогут», — заявил Писториус.

Он подчеркнул, что США и Израиль «выбрали этот путь».

«Мы критиковали это очень умеренно. Но следующий шаг теперь грозит втянуть нас в этот конфликт», — добавил министр.

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отказывается отправлять военные корабли в Ормузский пролив по призыву Трампа. Военные корабли, как писало издание, не готовы отправлять Франция и Южная Корея.

14 марта Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы проход судов по нему был безопасен.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

