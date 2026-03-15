Трамп призвал Европу отправить военные корабли в район Ормузского пролива (хотя США и уничтожили «100% военного потенциала Ирана»)

Дональд Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы проход судов по нему был безопасен.

По его словам, США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но «им ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

Трамп заявил, что многие страны, пострадавшие от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, будут направлять свои военные корабли совместно с США, «чтобы сохранить пролив открытым и безопасным» (но не уточнил, идет ли речь о каких-то конкретных договоренностях и с кем).

Кроме того, как написал Трамп в посте в соцсети Truth Social, США «будут нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». «Так или иначе, скоро Ормузский пролив будет ОТКРЫТ, БЕЗОПАСЕН и СВОБОДЕН», — добавил президент США.

В следующем посте Трамп вновь отметил, что США «разгромили и полностью уничтожили Иран — в военном, экономическом и во всех других отношениях», но страны, которые получають нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе».

С начала войны на Ближнем Востоке Трамп критикует Великобританию и ее премьер-министра Кира Стармера за то, что страна не присоединилась к американским действиям в регионе. The Times писала, что Великобритания отказалась предоставлять США свои базы в Индийском океане для нанесения ударов. Позже Трамп в интервью британскому The Sun заявил, что Стармер «ничем не помог» США в войне с Ираном. «Я никогда не думал, что увижу такое от Великобритании», — добавил он.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

