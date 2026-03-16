Стармер отказал Трампу в отправке британских военных кораблей в Ормузский пролив. Франция, Германия и Южная Корея тоже не готовы на это

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается отправлять военные корабли в Ормузский пролив по призыву Трампа, пишет The Telegraph.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство «интенсивно изучает», что можно сделать для открытия пролива, однако отказался давать твердые обязательства. Рассматривается в частности возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска морских мин. Однако направлять военные корабли в пролив сейчас правительство не готово.

Военные корабли, как пишет The Telegraph, не готовы отправлять и другие страны — Франция, Германия и Южная Корея. Среди стран растет обеспокоенность тем, что война может затянуться на неопределенный срок.

Япония и Австралия также заявили, что не планируют направлять военно-морские суда на Ближний Восток для сопровождения кораблей через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Вместе с этим, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, администрация Трампа планирует на этой неделе объявить, что несколько стран договорились о формировании коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. О каких странах идет речь — неизвестно.

Трамп критиковал Стармера за отказ предоставить британские военные базы в ближневосточном регионе для ударов по Ирану в первый день конфликта, а позже говорил, что Стармер «ничем не помог» США в войне, и он «никогда не думал, что увидит такое от Великобритании». 15 марта Стармер и Трамп поговорили по телефону. В ходе этого разговора они обсудили «важность открытия Ормузского пролива», пишет The Telegraph.

В выходные 14–15 марта Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы проход судов по нему был безопасен. Трамп заявил, что многие страны, пострадавшие от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, будут направлять свои военные корабли совместно с США, но не уточнил, идет ли речь о каких-то конкретных договоренностях и с кем.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

