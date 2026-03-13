Куба начала переговоры с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил, что представители Кубы начали переговоры с властями США. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировали по телевидению, сообщает The Wall Street Journal 13 марта.

По словам президента, кубинские чиновники провели переговоры, «чтобы путем диалога найти возможное решение двусторонних разногласий, существующих между нашими странами».

За несколько часов до выступления президента МИД Кубы заявил, что власти освободят 51 заключенного при посредничестве Ватикана. Будут ли это обычные заключенные или политические, не уточнялось.

В последние недели президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты могут осуществить «дружественное поглощение» Кубы, и допускал, что кубинское правительство «скоро падет».

Как писала WSJ, администрация Трампа искала агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть в стране до конца 2026 года. Одновременно с этим госсекретарь США Марко Рубио вел переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро, писал Axios.

Администрация Трампа заблокировала поставки нефти на Кубу после того, как американские спецназовцы в начале января захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Действия США усугубили перебои в электроснабжении и еще больше подорвали экономику Кубы.

