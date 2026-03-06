Трамп заявил, что правительство Кубы «скоро падет»
Источник: CNN
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы «скоро падет».
«Кстати, Куба скоро падет, это не связано напрямую, но Куба тоже падет. Они так сильно хотят заключить сделку», — сказал Трамп в интервью CNN.
Трамп заявил, что в ближайшее время отправит на переговоры на Кубу госсекретаря США Марко Рубио, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет».
Трамп в конце февраля заявлял, что США, «возможно, смогут осуществить дружественное поглощение Кубы».
Власти Кубы заявляли, что никаких официальных переговоров с США не ведут — однако не опровергали наличие неофициальных контактов, слухи о которых появлялись в СМИ.