Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы «скоро падет».

«Кстати, Куба скоро падет, это не связано напрямую, но Куба тоже падет. Они так сильно хотят заключить сделку», — сказал Трамп в интервью CNN.

Трамп заявил, что в ближайшее время отправит на переговоры на Кубу госсекретаря США Марко Рубио, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет».

Трамп в конце февраля заявлял, что США, «возможно, смогут осуществить дружественное поглощение Кубы».

Власти Кубы заявляли, что никаких официальных переговоров с США не ведут — однако не опровергали наличие неофициальных контактов, слухи о которых появлялись в СМИ.

