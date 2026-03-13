Faridaily: Путин ставит свои личные отношения с Трампом выше, чем поддержку Ирана

Несмотря на то, что Тегеран является союзником Москвы, Владимир Путин не хочет разозлить Дональда Трампа, поэтому активно не критикует войну США против Ирана. Об этом рассказали изданию Faridaily двое высокопоставленных российских чиновников.

«Другими словами, Путин ставит свои личные отношения с американским лидером выше любой риторической помощи Ирану», — говорится в публикации.

По словам источника, близкого к Кремлю, Путин понимает, что президентство Трампа — это возможность для России выиграть войну с Украиной. Поэтому Путин продолжит взаимодействовать с Трампом по Украине, несмотря на войну на Ближнем Востоке, добавил второй собеседник издания.

При этом осторожные публичные заявления не означают, что Кремль полностью отстранился от Ирана, отмечается в публикации. Российские чиновники рассматривают войну в Иране как то, что открывает «определенные возможности». Оба источника подчеркнули, что война в Иране — это «шаг к новому мировому порядку, к которому стремится Путин».

Источники Faridaily также назвали «несерьезными» угрозы Путина прекратить прямо сейчас поставки газа в Европу, так как это прежде всего нанесет серьезный финансовый удар по России. По словам одного из собеседников, заявление Путина было попыткой поднять цены на газ, что усилило давление на европейские столицы.

The Washington Post и другие СМИ со ссылкой источники сообщали, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. По словам одного из собеседников издания, переданные Россией данные включают информацию об американских кораблях и самолетах. Трамп на просьбу прокомментировать эту информацию говорил, что у него нет ее подтверждения.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщали, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому завершению войны с Ираном. По словам Трампа, Путин выразил желание «помочь» в урегулировании конфликта с Ираном. «Я сказал: „Вы могли бы принести больше пользы, если бы закончили войну между Украиной и Россией. Это было бы гораздо полезнее“», — заявил Трамп.