В Госдуме мобильный интернет есть только возле гардероба

Мобильный интернет в здании Госдумы есть только возле гардероба, сообщил «Медузе» один из депутатов 12 марта.

По его словам, на компьютерах нормально работает только проводной интернет. При этом мобильного интернета почти нет. Wi-Fi не работает.

Ранее депутаты и источники газеты «Ведомости» сообщили, что в Госдуме пропали мобильная связь и интернет по Wi-Fi. Депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин заявил, что поддерживает такие ограничения: «Депутаты должны быть едины с народом».

По данным «Ведомостей», проблемы с интернетом в Госдуме наблюдаются второй день.

В Москве уже неделю фиксируют проблемы с мобильным интернетом и связью. Источники РБК сообщили, что это тестирование «белого списка», то есть перечня сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета.

Читайте также

Отключили мобильную связь? Купим рацию. Нет GPS? Возьмем бумажные карты. Удалили песню со стримингов? Вспомним про MP3-плееры Как Москва пытается жить без интернета

Читайте также

Отключили мобильную связь? Купим рацию. Нет GPS? Возьмем бумажные карты. Удалили песню со стримингов? Вспомним про MP3-плееры Как Москва пытается жить без интернета