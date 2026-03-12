В Госдуме мобильный интернет есть только возле гардероба
Мобильный интернет в здании Госдумы есть только возле гардероба, сообщил «Медузе» один из депутатов 12 марта.
По его словам, на компьютерах нормально работает только проводной интернет. При этом мобильного интернета почти нет. Wi-Fi не работает.
Ранее депутаты и источники газеты «Ведомости» сообщили, что в Госдуме пропали мобильная связь и интернет по Wi-Fi. Депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин заявил, что поддерживает такие ограничения: «Депутаты должны быть едины с народом».
По данным «Ведомостей», проблемы с интернетом в Госдуме наблюдаются второй день.
В Москве уже неделю фиксируют проблемы с мобильным интернетом и связью. Источники РБК сообщили, что это тестирование «белого списка», то есть перечня сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета.