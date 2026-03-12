«Депутаты должны быть едины с народом». В Госдуме пропала мобильная связь и Wi-Fi

Продолжение В Госдуме мобильный интернет есть только возле гардероба

В Госдуме уже второй день не работает мобильная связь и Wi-Fi, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника в нижней палате российского парламента.

В частности, депутаты от фракции КПРФ на пленарном заседании пожаловались, что у них не работает электронная почта и служебные телефоны (оператор — МТС).

Депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин рассказал, что в Госдуме перестали работать как общедоступная, так и защищенная сеть Wi-Fi, а также недоступен мессенджер Max.

«Всецело одобряю: депутаты должны быть едины с народом. Когда „Единая Россия“ своей политикой удушения (или „охлаждения“) добьет канализацию, туалеты в Думе тоже надо будет отключить», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отмечают «Ведомости», в ответ на жалобы спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблемы со связью «связаны с безопасностью государства».

В Москве уже неделю наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. На проблемы жители начали жаловаться с вечера 5 марта.

