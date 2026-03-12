Стоимость нефти Brent снова превысила 100 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской биржи утром 12 марта превысила 100 долларов за баррель, сообщает Bloomberg. Цена барреля поднималась до 101,59 доллара.

«Единственное, что действительно сможет снизить цены на нефть, — это возобновление работы Ормузского пролива», — заявил в комментарии агентству директор по исследованиям Sanford C. Bernstein & Co Нил Беверидж.

По его словам, те объемы нефти, которые США решили высвободить из стратегических резервов, — «ничто по сравнению с 20 миллионами баррелей» в день, которые мир теряет из-за закрытия пролива.

11 марта страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА, среди его членов — США, Турция, Великобритания, Германия и другие) договорились высвободить крупнейший объем государственных запасов нефти — 400 миллионов баррелей, треть от общего объема запасов. Таким образом агентство пытается смягчить шок на рынке нефти, вызванный войной США и Израиля с Ираном и фактическим закрытием Ормузского пролива, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти.

Вскоре Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты распечатают стратегический резерв и выпустят на рынок 172 миллиона баррелей нефти. По его мнению, это должно снизить цены на нефть.

9 марта нефть марки Brent достигла 119,5 долларов за баррель. На таком уровне нефть торговалась впервые с 17 июня 2022 года.

