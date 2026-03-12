«Невидимая рука Путина». Министр обороны Великобритании заявил, что Россия стоит за ударами дронов Ирана на Ближнем Востоке

Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что Россия причастна к тому, как Иран применяет свои ударные беспилотники типа «Шахед» в войне с США и Израилем, пишет The Guardian 12 марта.

«Я думаю, никто не удивится, узнав, что за некоторыми тактическими действиями Ирана, а вполне возможно, и за некоторыми их вооружениями, стоит невидимая рука Путина», — сказал Хили журналистам после того, как заслушал доклад британских военных в Лондоне.

Генерал-лейтенант Ник Перри сообщил Хили, что, по всей видимости, Россия передала Ирану и его союзникам тактические рекомендации по управлению беспилотниками.

По словам Перри, иранские операторы дронов «летали на них гораздо ниже», и поэтому более эффективно поражали цели, что «оказалось проблематичным».

Джон Хили сказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин стал «единственным мировым лидером, который сейчас извлекает выгоду из заоблачных цен на нефть», поскольку это позволяет ему получать деньги, чтобы вести «жестокую войну в Украине».

Хили стал одним из первых высокопоставленных чиновников Европы, кто публично заявил о том, что Россия причастна к ударам Ирана на Ближнем Востоке. Ранее об этом неофициально говорил источник CNN в западной разведке.

Разведка США считает, что Россия передавала Ирану данные о целях для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке, писала газета The Washington Post, ссылаясь на источники. В Москве заявили, что не делают этого. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорил, что готов поверить России на слово.

Ударные дроны «Шахед» разработали в Иране. После начала полномасштабной российско-украинской войны Иран передал России разработку беспилотников. Вооруженные силы РФ практически ежедневно применяют «Шахеды» для ударов по Украине.

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»

