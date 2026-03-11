CNN: Россия дает Ирану тактические советы, как применять дроны в войне на Ближнем Востоке

Власти России делятся с Ираном передовой тактикой применения беспилотников, наработанной за годы войны против Украины, заявил CNN источник в западной разведке.

Собеседник телеканала утверждает, что эти советы помогают военным исламской республики наносить удары по странам Персидского залива и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Как отмечает CNN, беспилотники «Шахед», разработанные Тегераном, но серийно производимые Москвой, неожиданно успешно преодолевают противовоздушную оборону стран Персидского залива.

«То, что раньше считалось общей поддержкой, теперь вызывает все большие опасения, поскольку включает стратегии нанесения ударов дронами, которые Россия применяла в Украине», — заявил анонимный источник телеканала.

Ранее американские СМИ писали, что Россия предоставляет Ирану разведданые для нанесения ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке. В Москве это отрицают.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина отправила на Ближний Восток своих экспертов, чтобы помочь странам региона защищаться от иранских дронов.

