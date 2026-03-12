Кремль: Telegram должен быть «на гибком контакте» с властями России, чтобы избежать блокировки

Мессенджер Telegram должен выполнять российские законы, чтобы не быть окончательно заблокированным в России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — ответил Песков на вопрос, какие условия должен выполнить мессенджер.

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм.

В конце февраля «База», РБК и The Bell писали, что Telegram полностью заблокируют в России 1 апреля. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, назвали решение о блокировке окончательным. Источник The Bell в одном из операторов «большой четверки» сообщил, что им рассказали о «предварительном решении» заблокировать телеграм с 1 апреля.

В России начали ограничивать работу Telegram с лета 2025 года. В начале февраля 2026 года власти решили усилить «замедление» мессенджера в России, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

«Российская газета» и «Комсомольская правда» писали, что отношении основателя Telegram Павла Дурова проводится проверка по делу о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Сам Дуров связал это дело с попытками властей придумать повод для блокировки телеграма.

