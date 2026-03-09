Турция заявила, что в ее воздушном пространстве перехвачена иранская баллистическая ракета

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была уничтожена средствами ПВО в воздушном пространстве Турции. Обломки, говорится в распространенном Минобороны Турции заявлении, упали на незаселенной территории в Газиантепе.

«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны. Мы также повторяем, что в интересах каждого прислушаться к предупреждениям Турции на этот счет», — подчеркнуло Минобороны.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по Ирану. Иран атакует страны Персидского залива ракетами и дронами. 4 марта баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была сбита в воздушном пространстве Турции. Иран тогда заявил, что не запускал ракету в сторону Турции. 5 марта иранский дрон нанес удар по аэропорту города Нахичевань в Азербайджане. Иран также заявил, что аэропорт не был целью. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 марта принес извинения «соседям, которые подверглись ударам со стороны Ирана».

