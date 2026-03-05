В аэропорту азербайджанского города Нахичевань упал иранский дрон. Пострадали два человека

Иранский дрон упал на территории аэропорта в городе Нахичевань в Азербайджане. Видео с места происшествия в частности публикует азербайджанское агентство АПА.

Украинский телеграм-канал Supernova+ пишет, что по аэропорту ударил «Шахед-136» (российская модификация известна как «Герань-2»).

От Нахичевани до иранской границы менее 30 километров.

МИД Азербайджана заявил, что в результате удара дрона повреждена инфраструктура аэропорта, пострадали два человека. Еще один иранский дрон, по данным внешнеполитического ведомства, упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

МИД Азербайджана требует от Ирана «в кратчайшие сроки прояснить данный инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем» (цитата по Minval Politika).

Произошедшее, подчеркнул азербайджанский МИД, «противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе».

4 марта баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была сбита в воздушном пространстве Турции. Иран заявил, что не запускал ракету в сторону Турции. Куда должна была прилететь ракета, которую сбили в воздушном пространстве Турции, иранские военные не уточнили.

Читайте также

В ответ на удары по своей территории Иран пытается погрузить весь Ближний Восток в энергетический хаос Что с ценами на нефть и газ? Ормузский пролив перекрыт? И выигрывает ли Россия от этой войны?

Читайте также

В ответ на удары по своей территории Иран пытается погрузить весь Ближний Восток в энергетический хаос Что с ценами на нефть и газ? Ормузский пролив перекрыт? И выигрывает ли Россия от этой войны?