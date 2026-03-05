Иран заявил, что не запускал ракету в сторону Турции

Иранское военное командование утверждает, что не запускало баллистическую ракету в сторону Турции. В заявлении, которое цитирует «Аль-Джазира», говорится, что Иран «уважает суверенитет соседней и дружественной страны, Турции, и отрицают любые ракетные пуски в сторону территории этой страны».

Куда должна была прилететь ракета, которую сбили в воздушном пространстве Турции, иранские военные не уточнили.

Минобороны Турции 4 марта заявило, что средствами ПВО НАТО сбили в воздушном пространстве страны в восточной части Средиземного моря иранскую баллистическую ракету. По данным турецкого Минобороны, ракета попала в воздушное пространство Турции через Ирак и Сирию.

МИД Турции из-за инцидента с ракетой выразил протест иранским дипломатам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по Ирану. Иран ответил атаками дронов и ракет на Израиль и страны Ближнего Востока, которые являются союзниками США. Целями иранских ударов, в числе прочего, были американские военные базы. В Турции расположена база ВВС Инджирлик, которую используют США и НАТО. Власти Турции запретили задействовать эту базу для ударов по Ирану.

