Минобороны Турции сообщило, что сбило иранскую ракету

В воздушном пространстве Турции обнаружили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана. Она была перехвачена и нейтрализована средствами ПВО НАТО в восточной части Средиземного моря, говорится в сообщении Минобороны Турции.

Пострадавших в результате произошедшего нет. По данным Минобороны, ракета попала в воздушное пространство Турции через Ирак и Сирию.

«Мы предупреждаем все стороны о необходимости воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что Турция поддерживает региональную стабильность, но способна «обеспечить безопасность своей территории и граждан, независимо от того, откуда исходит угроза». «Все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут предприняты решительно и без колебаний», — предупредили в ведомстве.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. После этого Иран начал атаковать Израиль и страны, которые считаются союзниками США на Ближнем Востоке, ракетами и дронами.

