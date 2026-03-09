Издание The Insider 9 марта опубликовало на своем сайте материал, который сопровождали две фотографии Алексея Навального после смерти. Заметка называется «Telegram-канал „Черное зеркало“ опубликовал результаты официальной экспертизы Навального. Они опровергают официальную причину смерти».

После публикации соратники Навального осудили The Insider.

«То, что они сделали сегодня, — это невиданный в истории уровень скотства и трупоедства», — заявила глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. Она также добавила: «„Анонимный телеграм-канал опубликовал“, ага. И через несколько минут после публикации в канале на 10 (десять) подписчиков самые адские фотографии оказываются на первой полосе считавшегося приличным СМИ. С заранее взятыми комментариями».

«Это такое невообразимое позорище, что я просто не могу в это поверить. Эталонное трупоедство», — сказал сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

«Это уже не журналистика. Это подлость. Так работают не журналисты. Так работают кремлевские мерзавцы», — заявил бывший директор ФБК Иван Жданов.

«Я в полном шоке от того, что сделал The Insider. Пожалуйста, не кликайте и не смотрите это», — сказал сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Обновление. Редакция The Insider сообщила, что удалила из своего материала фото Навального на столе судмедэксперта. Издание извинилось за то, что опубликовало снимок. «The Insider ранее опубликовал фото с лицом (и только лицом) Навального из материалов судмедэкспертизы, так как это фото является важным свидетельством того, что материалы подлинные. Но учитывая то, что это фото может травмировать близких Алексея, мы решили его заменить. Приносим глубокие и искренние извинения всем, кого это фото травмировало», — заявило издание.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 9 марта результаты вскрытия тела Алексея Навального, проведенного судмедэкспертами российского Минздрава. Как рассказала Певчих, ФБК получил документ полтора года назад, но не публиковал, поскольку «содержание не проходит никакие, даже самые минимальные, этические стандарты». По словам Певчих, на этой неделе этот документ собирается обнародовать под видом «сенсационной публикации» ряд СМИ.

Как установили эксперты из лабораторий стран Запада, Алексея Навального отравили в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. Исследователи пришли к такому выводу, изучив образцы биоматериалов Навального.

