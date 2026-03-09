«Это просьба всей нашей семьи». Юлия Навальная потребовала, чтобы The Insider «больше никогда не писал про Алексея»

Юлия Навальная потребовала, чтобы издание The Insider удалило со своего сайта материал о результатах судмедэкспертизы тела Алексея Навального, который сопровождался фотографией политика после смерти.

Вдова Навального также потребовала, чтобы издание больше никогда не писало о ее погибшем муже.

«Уберите, пожалуйста, этот материал целиком и больше никогда не пишите про Алексея. Спасибо. Это не моя личная просьба, это просьба всей нашей семьи. А фотографии у себя на заставках в телефоне меняйте. Можете на те, которые вы вывалили в сеть, и они теперь навсегда тут», — написала она в соцсети Х.

Фонд борьбы с коррупцией обнародовал 9 марта выдержки из документа с результатами вскрытия тела Алексея Навального, которое проводили судмедэксперты российского Минздрава. Как рассказала Мария Певчих, ФБК получил документ полтора года назад, но не публиковал, поскольку «содержание не проходит никакие, даже самые минимальные, этические стандарты». По ее словам, на этой неделе этот документ собираются обнародовать под видом «сенсационной публикации» ряд СМИ.

Вскоре после этого издание The Insider опубликовало на своем сайте материал, который сопровождался фотографией тела Алексея Навального на столе судмедэксперта. Заметка называется «Telegram-канал „Черное зеркало“ опубликовал результаты официальной экспертизы Навального. Они опровергают официальную причину смерти».

Сотрудники ФБК обвинили журналистов в «невиданном уровне скотства и трупоедства». После этого издание удалило фото из материала и принесло извинения близким Навального и «всем, кого это фото травмировало».

