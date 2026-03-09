ФБК опубликовал результаты вскрытия тела Алексея Навального, проведенного судмедэкспертами российского Минздрава: «Навальный якобы умер собственной смертью»

Глава международного ФБК Мария Певчих опубликовала в соцсети Х фрагменты документа с результатами вскрытия тела Алексея Навального, которое проводил центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ летом 2024 года.

По словам Певчих, этот документ есть в распоряжении команды ФБК уже в течение полутора лет, но на этой неделе его собираются обнародовать под видом «сенсационной публикации» ряд СМИ (какие именно, она не уточнила). «Если честно, мне было сложно допустить даже мысли, что кто-то из журналистов решится его публиковать. Его содержание не проходит никакие, даже самые минимальные, этические стандарты», — пишет глава ФБК.

Певчих отмечает, что подобная публикация не имеет общественной значимости, поскольку судмедэкспертиза, проведенная российскими чиновниками, «стерильная и вычищенная» и не добавляет «ничего существенного» к информации об отравлении Алексея Навального.

«Собирание кликов на фотографиях и детальном описании того, как выглядит каждый внутренний орган убитого политика, находится за гранью мыслимой морали и этики. Но при этом я понимаю, что миллионы людей, которые поддерживали Навального, сопереживали ему и понесли огромную потерю с его смертью, хотят знать максимум подробностей о том, что произошло. Поэтому с согласия семьи Алексея ниже мы публикуем содержание документа, полный список проведенных исследований, а также выводы судебно-химической экспертизы», — заявила Мария Певчих.

По данным ФБК, весь документ с графическими приложениями состоит из 289 страниц. Певчих опубликовала его первые страницы, список проведенных исследований, общие выводы и заключение экспертизы.

Певчих отметила, что список исследований, проведенных в ходе судмедэкспертизы Минздрава, «необычно широк и нехарактерен» для того, что Кремль назвал «смертью по естественным причинам».

«Искали, в том числе, отравляющие вещества. Например, токсины ядовитых растений и грибов. В организме Навального был обнаружен атропин (антидот при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами). Кроме атропина привлекает внимание обнаруженный в смывах диэтилтолуамид (применяется как репеллент), его происхождение не объясняется», — пишет глава ФБК.

В документе говорится, что причиной смерти Навального стало «комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких».

«Это заключение не соответствует действительности и результатам исследований иностранных лабораторий, пришедших к выводу, что Навальный был отравлен. Судебно-медицинская экспертиза обладает признаками очевидной „подгонки“ исследования под нужный результат — заключение о том, что Навальный якобы умер собственной смертью», — подчеркнула Мария Певчих.

Врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Алексея Навального после отравления «Новичком», заявил «Агентству», что данные судмедэкспертизы позволяют однозначно опровергнуть официальный диагноз, хотя и не позволяют «однозначно подтвердить отравление».

Обновлено. Как пишет издание The Insider, полную версию судебно-медицинской экспертизы вскрытия тела Алексея Навального опубликовал телеграм-канал «Черное зеркало».

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в камере исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело о смерти политика, сославшись на результаты официальной судмедэкспертизы Минздрава РФ.

В феврале 2026 года Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. Такой вывод сделали независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов Навального.

