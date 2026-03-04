Reuters: США угрожают временному президенту Венесуэлы уголовным преследованием

Администрация Дональда Трампа готовит уголовное обвинение против временного президента Венесуэлы Делси Родригес, которая заняла этот пост после похищения Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, федеральные прокуроры готовят обвинения в коррупции и отмывании денег в отношении Родригес. Ей уже сообщили, что если она не продолжит выполнять требования администрации Трампа, то обвинения против нее будут выдвинуты.

Расследование, которым занимаются прокуроры, связано с возможной причастностью Родригес к отмыванию денег государственной нефтяной компании PDVSA, которое происходило в период с 2021 по 2025 год.

Reuters также пишет, что американские чиновники передали Родригес список по меньшей мере из семи бывших высокопоставленных чиновников, их соратников и членов их семей, которых они хотят арестовать или оставить под стражей в Венесуэле для возможной экстрадиции.

В Минюсте США, Госдепе и Белом доме на запрос Reuters не ответили. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, комментируя фрагмент публикации Reuters, заявил, что это «абсолютная ложь».

В публикации Reuters не уточняется, какими именно действиями Родригес недовольна администрация Трампа.

Американские военные в ночь на 3 января вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес. После этого страну возглавила Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента. Вначале она выступила с осуждением «вооруженной агрессии США» и заявила, что Мадуро остается единственным законным президентом. Трамп пригрозил, что Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США. Вскоре Родригес обратилась к Трампу с призывом к сотрудничеству.

