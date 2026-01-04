Трамп пригрозил временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что она может заплатить «еще более высокую цену, чем Мадуро»

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США, заявил Дональд Трамп.

«Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро», — сказал президент США в телефонном интервью The Atlantic.

Как отмечает издание, Трамп в своей недвусмысленной угрозе дал ясно понять, что не потерпит «вызывающего отказа» Родригес от сотрудничества.

В этом же интервью президент добавил, что США в оборонительных целях нужен контроль над Гренландией.

Ранее в беседе с The New York Post американский лидер заявил, что военное присутствие США в Венесуэле не потребуется, если Родригес «будет делать то, что мы хотим».

3 января Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес временной главой государства. Это произошло после того, как американские спецназовцы похитили в Каракасе и вывезли из Венесуэлы в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США намерены отдать Мадуро под суд по обвинениям в «наркотерроризме».

На пресс-конференции, посвященной итогам военной операции в Каракасе, Дональд Трамп объявил, что временное управление Венесуэлой будет осуществлять его администрация — до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Он утверждал, что Делси Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США. Однако вскоре временный президент Венесуэлы выступила по государственному телевидению и осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро.

