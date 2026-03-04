Переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием Москвы, Киева и Вашингтона приостановлены из-за войны на Ближнем Востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, представители Украины продолжают «фактически в ежедневном режиме» общаться с представителями США.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно эту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — добавил украинский лидер.

Украина, Россия и США с начала 2026 года провели несколько раундов трехсторонних переговоров. В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве.

Ожидалось, что новая встреча пройдет в начале марта в Абу-Даби. По словам Зеленского, переговоры планировались на период с 5-го по 8-е марта.

О встрече договорились еще до начала войны на Ближнем Востоке. С 28 февраля Израиль и США наносят удары по Ирану. Тот в ответ атакует Израиль, а также американские военные базы и посольства в странах Персидского залива.

Ни Украина, ни Россия ранее не смогли подтвердить, состоится ли трехсторонняя встреча и пройдет ли она в ОАЭ.

Хроника российско-украинской войны

Война Тысяча четыреста семидесятый день. Трамп заявил Мерцу, что завершение российско-украинской войны остается для него важным приоритетом — несмотря на Иран

Хроника российско-украинской войны

Война Тысяча четыреста семидесятый день. Трамп заявил Мерцу, что завершение российско-украинской войны остается для него важным приоритетом — несмотря на Иран