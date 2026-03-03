«Очевидно, что работы у американцев добавилось». Кремль не знает, когда пройдет новый раунд мирных переговоров с Украиной и США

У Кремля «нет никакой ясности» по срокам и месту проведения следующего раунда мирных переговоров делегаций России, Украины и США. Ожидалось, что новая встреча пройдет в Абу-Даби на этой неделе.

«В эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам», — сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты также спросили представителя Кремля, не повлияет ли на позицию американцев в мирных переговорах вовлеченность США в военные действия против Ирана.

«Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет. Но очевидно, что работы у американцев добавилось в эти дни», — заявил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что из-за войны на Ближнем Востоке не может подтвердить проведение трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби. При этом он подчеркнул, что встречу никто не отменял.

Украина, Россия и США с начала 2026 года провели несколько раундов трехсторонних переговоров. В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве.

